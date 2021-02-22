Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Afrika kıtasında iyileşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısı 3 milyon 400 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 101 bin 587'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 400 bin 803'e, vaka sayısı da 3 milyon 859 bin 647'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak