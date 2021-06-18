Afrika'da hükümetler, Kovid-19'dan etkilenen turizm sektörünün hareketlenmesi için ortak çalışma yürütecek

Afrika'da turizm bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörün tekrar hareketlenmesi için ortak çalışma kararı aldı.

Afrika'da turizm bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörün tekrar hareketlenmesi için ortak çalışma kararı aldı.

Namibya'nın başkenti Windhoek'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Afrika Zirvesi'nde bir araya gelen bakanlar ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, kıtada turizmin yeniden hareketlendirilmesi için ortak çalışma yürütülmesi kararı alındı. Afrika genelinden özel ve kamu teşebbüsleri de zirveye katıldı. UNWTO, Afrika'daki turizmin yeniden gelişmesi için markalaşma ve tanıtım konularında destek verecek.

Kıtanın zengin kültür, doğa, yaban hayatı ve mutfağına işaret edilen açıklamada, hareketlenen turizm sektörünün kısa vadede istihdam ve ekonomiyi de olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

Kovid-19 salgını kısıtlamaları ve yeterli aşılamanın yapılamaması birçok Afrika ülkesinin ekonomisini olumsuz etkiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak