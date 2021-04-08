Afrika'da görevli Japon askeri misyonunda Covid-19 vakaları artıyor
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Afrika'da görevli Japon askeri misyonunda Covid-19 vakaları artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afrika'da görevli Japon askeri misyonunda Covid-19 vakaları artıyor

Korsanlık faaliyetlerine karşı denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Afrika'da bulunan Japon askeri misyonunda görevli 17 personele daha Covid-19 bulaştığı açıklandı.

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Korsanlık faaliyetlerine karşı denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Afrika'da bulunan Japon askeri misyonunda görevli 17 personele daha Covid-19 bulaştığı açıklandı. Bölgede görevli birlikteki vaka sayısı 21'e yükseldi.

Denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Afrika'da bulunan Japon askeri misyonunda görevli 17 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeline daha Covid-19 bulaştığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali açıklarındaki sularda görev yapan ve Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de konuşlu misyonda görevli 4 askere geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günlerinde Covid-19 teşhisi konmasının ardından bölgede görevli tüm personele test uygulandığı belirtildi. Test sonuçlarına göre 17 kişinin daha korona virüse yakalandığının tespit edildiği, son gelişme ile birlikte bölgede bulunan askeri misyonda doğrulanan Covid-19 vakalarının sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı. Enfekte olan personelin karantinaya alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Japonya'nın devriye ve gözlem görevini ABD ve diğer ülkelerle iş birliği içinde gerçekleştirmesi nedeniyle askeri misyonun faaliyetlerinde aksama yaşanmadığı vurgulandı.

Vaka sayısı arttı

Japonya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü bölgedeki askeri misyonunda görevli 2 personele Covid-19 teşhisi konduğunu açıklamış, askeri birlikteki vaka sayısı Cumartesi itibariyle 4'e yükselmişti. Cibuti merkezli askeri misyonunda yaklaşık 180 SDF personelinin görev yaptığı ifade edilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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