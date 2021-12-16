Afrika'da DEAŞ bağlantılı saldırılarda can kaybı 2017'ye göre 2 kat arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan terör raporunda, terör örgütü Deaş'ın Afrika'daki terör saldırılarında can kaybının 2017'ye göre neredeyse 2 kat arttığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör raporu yayınlandı. Raporda, terör örgütü Deaş'ın Suriye ve Irak'ta yenilmesinin ardından terör ağını aktif olarak Irak ve Suriye dışında geliştirdiği ifade edilerek, " Deaş, Irak ve Suriye'de ele geçirdiği tüm toprakları kaybetmesine rağmen örgüt ve kolları, dünya çapında ölümcül saldırılar gerçekleştirerek, terör saldırıları düzenlemeye devam etti. Gelişen tehdidin bir göstergesi olarak, Irak ve Suriye dışındaki DEAŞ üyeleri 2020'de önceki yıllara göre daha fazla ölüme neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Afrika'da DEAŞ bağlantılı terör saldırılarında önemli bir artış olduğu ve bu sayının 2017'de 2 bin 700, 2020'de ise yaklaşık 5 bine çıktığı aktarıldı. Yalnızca Mozambik'te bin 500 kişinin DEAŞ saldırılarıyla hayatını kaybettiği ifade edilen raporda, terör örgütünün 2020'nin ilk yarısında daha sık saldırılarla hem Irak'ta hem de Suriye'de aktif varlığını korumayı başardığı belirtildi.

Raporda, Asya kıtası ile ilgili ise DEAŞ'ın kıtada bireyleri radikalleştirmek ve onları saldırı düzenlemeye teşvik etmeye yoğunlaştığı açıklandı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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