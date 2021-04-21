Afrika'da basın özgürlüğünün en fazla olduğu ülke Namibya seçildi
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Afrika'da basın özgürlüğünün en fazla olduğu ülke Namibya seçildi

Afrika'da basın özgürlüğünün en fazla olduğu ülke Namibya seçildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Namibya'yı, Afrika kıtasında basın özgürlüğünün en fazla olduğu ülke seçti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Namibya'yı, Afrika kıtasında basın özgürlüğünün en fazla olduğu ülke seçti.

Fransa merkezli örgütün yayımladığı Basın Özgürlüğü Endeksine göre, Güney Afrika ülkesi Namibya, dünya genelinde basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 24'üncü sırada yer aldı.

Norveç, Finlandiya ve İsveç'in ilk sıraya yerleştiği raporda, "Basın özgürlüğü Namibya'da sağlam bir yere sahip ve 2019'dan beri RFS raporlarında Afrika'da 1'inci geliyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Namibya'daki yasaların basın özgülüğünün korunmasında etkili olduğu ve yargının da bu noktada tutarlı davrandığı kaydedildi.

Son sırada Cibuti yer aldı

Basın özgürlüğünde Afrika'da 1'inci olan Namibya'yı, Cabo Verde ve Gana takip etti. Cabo Verde dünya genelinde 27, Gana ise 30'uncu sırada yer aldı.

Dünya genelinde son sırada gelen Afrika ülkesi ise Cibuti oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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