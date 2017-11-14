Terörle mücadele amacıyla düzenlenen "Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu", Senegal'in başkenti Dakar'da başladı.



"Afrika'da Güncel Güvenlik Sorunları: Kapsayıcı Çözümler" temasıyla yapılan foruma, çok sayıda Afrikalı lider katılıyor.



Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Sahadaki hamlelerin daha etkili olabilmesi için savunma ve güvenlik güçlerinin yeterli düzeyde eğitimli ve donanımlı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Ülkede görev yapan istikrar misyonlarının yeni tehditler karşısında yetersiz kaldığını belirten Sall, "Barış olmayan yerde barışı koruyamazsınız. O yüzden öncelikle terör gruplarıyla mücadele ederek barışın tesis edilmesi gerekiyor." dedi.



Sall, sahada terör gruplarına karşı askeri müdahalenin şart olduğunu vurguladı.



Sall ayrıca, başka yerlerden püskürtülen terör örgütlerinin eylemlerini devam ettirebilmek amacıyla Afrika'ya çekilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.



Terör örgütleri tehlikesinin göz ardı edilmesinin büyük bir hata olduğunu dile getiren Sall, Afrika'da barış ve güvenliği tesis etmek için askeri müdahalenin yanı sıra istihbarat ve koordinasyon ilişkilerini güçlendirmek ile eğitim ve istihdam konularına da ağırlık vermenin önemine işaret etti.



Senegal Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen foruma katılanlar arasında Mali Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Çad Başbakanı Albert Pahimi Padacke, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de yer alıyor.