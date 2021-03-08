Afrika'da aşı seferberliği sürüyor
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Afrika'da aşı seferberliği sürüyor

08.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:29
Afrika'da aşı seferberliği sürüyor

Afrika ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim almayı ve toplu aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Afrika ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim almayı ve toplu aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Etiyopya'ya 2 milyon 200 bin doz, Malavi'ye 360 bin doz aşı gönderildi.

Aşıları teslim alan bir diğer ülke 1 milyon nüfuslu Cibuti olurken, ülkeye ulaştırılan aşı miktarı belirtilmedi.

Öte yandan Mozambik, bugün toplu aşılamaya başlayacağını duyurdu.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve gibi ülkeler aşılamaya başladı.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bin 900'e çıkarken, vaka sayısı 4 milyona yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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