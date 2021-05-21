Afrika'da ağır Kovid-19 hastalarının ölüm oranı dünya ortalamasından daha yüksek
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Afrika'da ağır Kovid-19 hastalarının ölüm oranı dünya ortalamasından daha yüksek

Afrika'da ağır Kovid-19 hastalarının ölüm oranı dünya ortalamasından daha yüksek
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Sağlık

Afrika'daki hastanelerde durumu ağır olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının ölüm oranının dünya ortalamasından daha yüksek olduğu bildirildi.

Afrika'daki hastanelerde durumu ağır olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının ölüm oranının dünya ortalamasından daha yüksek olduğu bildirildi.

The Lancet tıp dergisi, kıta genelindeki 10 ülkede 64 hastanede 3 binden fazla hastayı inceleyerek Kovid-19 vakaları ile ilgili bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Afrika'da hastaneye kaldırılan Kovid-19 vakaları önemli ölçüde ölümle sonuçlanırken ağır Kovid-19 hastalarının ölüm oranı Afrika'da yüzde 48,2 iken dünya genelinde ise yüzde 31,5 seviyesinde.

Kıtadaki Kovid-19 ölümlerinin yüksek oranı, sağlık personeli ile ekipman yetersizliğinden ve diğer salgın hastalıkların olumsuz etkilerinden kaynaklanıyor.

Yoğun bakım hastalarının neredeyse yarısının hayatını kaybettiği belirtilen raporda, "Kaynaklar kısıtlı olduğu için Afrika'daki ölüm oranı diğer bölgelere göre daha fazla." ifadesi kullanıldı.

Araştırmaya göre, bazı durumlarda mevcut kaynaklar da verimsiz kullanılıyor.

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölüm 127 bini geçti

Kovid-19 salgınında vaka sayısı 4 milyon 772 bine yaklaşırken virüs nedeniyle 127 bin 962 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Afrika ülkelerine Kovid-19 aşı sevkiyatının yavaşladığını duyurdu.

Afrika genelinde Kovid-19 vakaları azalmasına rağmen Benin, Eritre, Esvatini, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere 7 ülkede artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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