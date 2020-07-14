Afrika'da açılan su kuyularına 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi
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Afrika'da açılan su kuyularına 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi

Deniz Feneri Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Kamerun, Burundi, Çad, Benin, Etiyopya ve Somali'de inşa ettiği su kuyularına 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini verdi.

14.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:31

Deniz Feneri Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Kamerun, Burundi, Çad, Benin, Etiyopya ve Somali'de inşa ettiği su kuyularına 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Deniz Feneri Derneği, Afrika'da ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açıyor.

Çalışmalar kapsamında Afrika kıtasındaki 6 ülkede 10 su kuyusunun inşa edilmesini sağlayan dernek bağışçıları, bu su kuyularına terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında vatanı savunurken şehit olan kahramanların adını verdi.

Bu kapsamda Benin'de Şehit Önder Güzel Hayratı, Şehit Münir Murat Ertekin Hayratı ile Şehit Zafer Koyuncu Hayratı, Kamerun'da Şehit Ufuk Baysan Hayratı, Şehit Cüneyt Bursa Hayratı ve Şehit Kübra Doğanay Hayratı, Burundi'de Şehit Yunus Uğur Hayratı, Çad'da Şehit Cennet Yiğit Hayratı, Somali'de Şehit Erol İnce Hayratı ve Etiyopya'da Şehit Feramil Ferhat Kaya Hayratı temiz su ihtiyacı bulunan bölge halkının kullanımına sunuldu.

"15 Temmuz şehitlerimizin her mecrada isimleri yaşatılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal, "Şanlı mazisi şehadet ve kahramanlık öyküleriyle dolu olan tarihimizde, yakın dönemin en önemli kahramanlarından olan, İslam aleminin ve aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü için hiç düşünmeden canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimiz, diğer şehitlerimiz gibi yüzyıllarca hatırlanacak ve her mecrada isimleri yaşatılacaktır. Bağışçılarımız da bu sebepten şehitlerimizin adını o kuyulara vermeyi tercih ettiler." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerde inşa ettirilen kuyular sayesinde 20 bin Afrikalı'nın su ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Afrika'da açılan su kuyularına 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi

Kaynak: AA

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