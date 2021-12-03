Afrika'da 5 köy BM'nin "En İyi Turizm Köyü" listesine girdi - Haberler
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Afrika'da 5 köy BM'nin "En İyi Turizm Köyü" listesine girdi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da 5 köy BM'nin

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Afrika'da 5 köyü "En İyi Turizm Köyü" listesine aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Afrika'da 5 köyü "En İyi Turizm Köyü" listesine aldı.

UNWTO tarafından yapılan açıklamada, 174 köyün yarıştığı oylamada dünyanın farklı 32 ülkesinden 44 köyün listeye girerek en iyi turizm köyü ilan edildiği bildirildi.

Afrika'da Morityus'daki Le Morne ve Old Grand Port, Ruanda'daki Nkotsi, Kenya'daki Olergesailie, Etiyopya'daki Wonchi listeye giren köyler oldu.

Oylamada Türkiye'den ise Sakarya'nın Taraklı ilçesi ile Nevşehir'in Mustafapaşa köyü listeye girmişti.

UNWTO tarafından Mayıs 2021'de başlatılan program kapsamında köylerin seçiminde toplumların yerel adetleri, kültürel mirasları, doğal kaynakları, çevre ve güvenlik gibi konular dikkate alındı.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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