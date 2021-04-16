Afrika'da 100 milyondan fazla insan gıda sorunuyla karşı karşıya
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Afrika'da 100 milyondan fazla insan gıda sorunuyla karşı karşıya

Afrika'da 100 milyondan fazla insan gıda sorunuyla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afrika'da 100 milyondan fazla kişinin "felaket seviyesinde" gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afrika'da 100 milyondan fazla kişinin "felaket seviyesinde" gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

IFRC'nin raporuna göre, kıtadaki çatışmalar, güvenlik sorunları, çekirge sürüleri, iklimsel değişiklikler, seller ve ekonomik sıkıntılar gıda krizini artıran unsurlar arasında geliyor.

Afrika'da 100 milyondan fazla insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten IFRC, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da birçok ülkede söz konusu sorunu artırdığını kaydetti.

Gıda kriziyle en fazla karşı karşıya kalan bölgeler arasında Güney Sudan, Somali, Etiyopya'nın Tigray bölgesi, Çad Gölü Havzası, Burkina Faso, Mali ile Nijer sınırı gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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