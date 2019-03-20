Afrika'da 1 Yılda 4 Milyar İnsan Hava Yoluyla Seyahat Etti

Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Havacılık Altyapısı için Afrika Çalıştayı"nda konuşan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Bernard Aliyu, Afrika'da 2018 yılında 38 milyon sefer ile 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı.

Havacılık alanında Afrika'nın en yüksek potansiyele sahip olduğu belirten Aliyu, "Bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Havacılık sektörü Afrika'da 7 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.

Afrika'da havacılık sektörünün gelişmesini hedefleyen çalıştay 21 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA