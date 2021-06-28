Afrika'da 1,2 milyar kişi kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında yaşıyor
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Afrika'da 1,2 milyar kişi kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında yaşıyor

Afrika'da 1,2 milyar kişi kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında yaşıyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da 1,2 milyar kişinin kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında yaşadığı bildirildi.

Afrika'da 1,2 milyar kişinin kötü sağlık bakımı nedeniyle risk altında yaşadığı bildirildi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yaptığı açıklamada, 1,2 milyar Afrikalının yaşamının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortasında kaliteli sağlık hizmetlerine yetersiz erişim riski altında olduğunu belirtti.

Adesina, AfDB'nın salgının ekonomik ve sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele ettiğini ve Afrika ülkelerine verdiği desteği güçlendireceğini ifade etti.

AfDB'nın yerli aşı üretimine ve Afrika'nın sağlık sistemine büyük yatırım yapacağının altını çizen Adesina, kamu sağlık tesislerinin sadece yüzde 51'inin temiz suya ve yüzde 31'inin de elektriğe sahip olduğunu söyledi.

Adesina, ayrıca Afrika'nın farmasötikal ilaçlarının yüzde 60-70'ini ithal ettiğini kaydetti.

Kıtada 1,2 milyar insanın hayatının tehlikede olduğuna işaret eden Adesina, "Gelir düzeyi ne olursa olsun her Afrikalının kaliteli sağlık hizmetlerine, sağlık sigortasına ve sosyal korumaya erişmesini sağlayarak yoksullara ve savunmasızlara umut vermeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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