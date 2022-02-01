Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi kıtlıkla mücadele ediyor - Haberler
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Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi kıtlıkla mücadele ediyor

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi kıtlıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişinin kıtlıkla mücadele ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişinin kıtlıkla mücadele ettiğini bildirdi.

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, kıtlığın bölgede özellikle çocukları olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, mart ayının ortasına kadar sadece Etiyopya'da 6 milyon, Somali'de ise 7 milyondan fazla kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İklim değişikliğinin yol açtığı su sıkıntısına bağlı yaşanan kuraklığın da hayvanların hayatına mal olduğu kaydedildi.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Afrika, Güncel, Haber

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