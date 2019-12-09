09.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:22

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Afrika'da bugün elde etmiş olduğumuz ikili ticaret, başladığı yere göre iyi bir noktaya gelmiş olmakla birlikte hala bizleri, bakanlarımızı ve Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğun hedefleri karşılayacak bir nokta içerisinde değil." dedi.

DEİK'in düzenlediği Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Olpak, DEİK'in ticari diplomaside faaliyet gösteren bir kurum olarak iş ilişkilerini Türkiye Cumhuriyeti devletinin öncelikleri ile götürmeye gayret ettiğini söyledi.

Afrika bölgesinde 45 iş konseyleri bulunduğunu ifade eden Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş konseylerimiz, Güney Sudan ile Afrika'da 45'e ulaştı. 54 ülkenin olduğu Afrika kıtası içerisinde son derece önemli bir organizasyonel yapımız olduğunu görüyoruz. 2020 yılı içerisinde Afrika'ya yönelik farklı faaliyetlerimiz var. Bunların içerisinde 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu önemli faaliyetlerimizden bir tanesi olacak. Afrika'da bugün elde etmiş olduğumuz ikili ticaret, başladığı yere göre iyi bir noktaya gelmiş olmakla birlikte hala bizleri, bakanlarımızı ve Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğun hedefleri karşılayacak bir nokta içerisinde değil."

Kaynak: AA