Afrika Birliğinden Trump'ın eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne destek Afrika Birliği (AfB), ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yanlış tavsiyelerde bulunduğu gerekçesiyle hedef aldığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) destek verdi.

Afrika Birliği (AfB), ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yanlış tavsiyelerde bulunduğu gerekçesiyle hedef aldığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) destek verdi.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin DSÖ'nün küresel liderliğini hedef alan tavrına şaşırdığını belirterek, DSÖ'ye desteklerini duyurdu.

Muhammed açıklamada, "Afrika Birliği, DSÖ'yü ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom'u tam anlamıyla destekliyor. Uluslararası toplum olarak hedefimiz, Kovid-19'la topyekun savaşmak olarak kalmalı. Hesap verme zamanı gelecek." değerlendirmesine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede "patladığını" belirterek, "DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA