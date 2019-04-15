Afrika Birliğinden Sudan'a Çağrı

ADDIS Afrika Birliği, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivil bir hükümete devretmesi çağrısında bulundu.

Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi ve Addis Ababa Büyükelçisi Bankole Adeoye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Adeoye, "Anayasal olarak seçilen liderin devrilmesi ve hükümetin dağılmasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Birliğin, askerin Sudan'da yönetimi devralması ve geçiş konseyi kurmasını reddettiğini vurgulayan Adeoye, "Bugünden itibaren 15 gün içerisinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." dedi.

-Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey'in şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere "meydanlardan ayrılmayın" çağrısında bulunuyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, önceki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA