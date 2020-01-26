Afrika Birliğinden Elazığ depremi için dayanışma mesajı
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Afrika Birliğinden Elazığ depremi için dayanışma mesajı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Elazığ'daki deprem sonrası Türk halkı ve hükümetine dayanışma mesajı gönderdi.

26.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:30
Afrika Birliğinden Elazığ depremi için dayanışma mesajı

Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, 'daki sonrası Türk halkı ve hükümetine dayanışma mesajı gönderdi.

Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız ve tüm dayanışmamız Türkiye'nin doğusunu vuran yıkıcı depremin ardından Türk halkı ve hükümetiyle özellikle de depremzedelerin aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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