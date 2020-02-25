Afrika Birliği Zimbabve'ye yönelik yaptırımların "derhal kaldırılmasını" istedi

25.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:42

Afrika Birliği (AfB), ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler tarafından Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkan Vekili Kwesi Quartey, Afrika Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Forumunda, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaptırımların kaldırılması halinde Zimbabve'de gençler ve kadınların da kalkınmada aktif rol alabileceğini kaydetti.

Quartey, "Afrika Birliği olarak Zimbabve'de kalkınmayı sağlamak için bu ülkeye yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Afrika ülkelerine de çağrı yapan Quartey, kıtadaki çatışma ve savaşların önlenmesi için devletlerin birbirlerine destek olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dış politikasına "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Zimbabve'ye yaptırımları Mart 2019'da bir yıl uzatmıştı. Avrupa Birliği (AB) de eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga, Tarım Bakanı Perrance Shiri ve Savunma Güçleri Komutanı General Philip Valerio Sibanda'ya kısıtlayıcı önlemler getirmişti.

Ekonomik kriz ve yaptırımlarla mücadele eden Zimbabve'de Uluslararası Para Fonunun (IMF) verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 300 civarında seyrediyor. BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre ülkede 5,5 milyon kişi gıda yardımına muhtaç durumda.

Kaynak: AA