Afrika Birliği ve IGAD, Kenya ile Somali'ye diyalog çağrısı yaptı
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Afrika Birliği ve IGAD, Kenya ile Somali'ye diyalog çağrısı yaptı

21.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:33
Afrika Birliği ve IGAD, Kenya ile Somali'ye diyalog çağrısı yaptı

Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Kenya ile Somali arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ve devam eden diplomatik krizin çözülmesi için çağrı yaptı.

Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Kenya ile Somali arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ve devam eden diplomatik krizin çözülmesi için çağrı yaptı.

IGAD olağanüstü zirvesinde konuşan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "İki komşu ülke Somali ile Kenya arasında diplomatik ilişkilerin bozulmasına yol açan son gerginlikler, Afrika Birliği için ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor." dedi.

IGAD Dönem Başkanı ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ise iki ülkenin liderlerine diyalog çağrısı yaptı.

Hamduk, tüm üye devletlerin, egemenlik ve diğer üyelerin iç işlerine karışmama gibi IGAD ilkelerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile tüm diplomatik bağları kopartarak IGAD'ı olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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