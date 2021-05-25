Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Mali'deki darbe girişimini kınadı

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) Mali'deki devam eden darbe girişimini kınadı.

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) Mali'deki devam eden darbe girişimini kınadı.

CEDEAO'nun Twitter hesabından yayımlanan ortak bildiride, iki kuruluşun Mali'de devam eden darbe girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

Bildiride, gözaltına alınarak Kati askeri karargahına götürülen Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyarmıştı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez