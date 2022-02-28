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Afrika Birliği: Ukrayna'dan kaçan Afrikalılara sınırları açın

AA, Gökhan Kavak - Güncel
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Afrika Birliği: Ukrayna'dan kaçan Afrikalılara sınırları açın

Afrika Birliği (AfB), Ukrayna'daki savaştan kaçmak isteyen Afrikalılara sınırların açılması çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB), Ukrayna'daki savaştan kaçmak isteyen Afrikalılara sınırların açılması çağrısı yaptı.

AfB, Ukrayna'dan çıkmak isteyen Afrikalıların sınırda engellendiği ve kötü muamele gördüğü iddiaları sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada, "AfB Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadesine yer verildi.

Ukrayna sınırında özellikle Afrikalıların engellendiği ya da güvenli bölgeye geçiş haklarının reddedildiğine dair raporların rahatsız edici bir durum olduğu belirtilen açıklamada, çatışma sırasında tüm insanların güvenli bölgeye geçiş hakkı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Afrikalıların dışlandığına dair kabul edilemez ırkçı raporlar uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Tüm devletleri uluslararası hukuka saygı duymaya ve savaştan kaçan herkese ırksal kimliklerine bakılmadan aynı desteği vermeye çağırıyoruz." denildi.

AfB, 24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'ya acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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