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Afrika Birliği, Sudan'daki polis şiddetini kınadı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika Birliği, Sudan'daki polis şiddetini kınadı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan'da sivil yönetim isteyen göstericilere karşı uygulanan polis şiddetini kınayarak, yetkililere anayasal düzenin tesis edilmesi çağrısı yaptı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan'da sivil yönetim isteyen göstericilere karşı uygulanan polis şiddetini kınayarak, yetkililere anayasal düzenin tesis edilmesi çağrısı yaptı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Hartum ve diğer şehirlerdeki gösterilerde en az 10 kişinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda kişinin yaralanmasını en şiddetli şekilde kınadığını belirtti.

Güvenlik güçlerine "temel siyasi haklarını kullanan silahsız sivillere karşı şiddet uygulamaktan kaçınma" çağrısı yapan Muhammed, sivil göstericilere zarar verenlerin hesaba çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Muhammed, Sudanlı yöneticilere "anayasal düzeni ve demokratik geçişi tesis etmeleri" çağrısında bulundu.

Sivil yönetim taraftarları protestolara başlamıştı

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ekimde Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticileri görevden almış, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Burhan, yayımladığı kararnameyle feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konseyin başkanlığına kendisini getirmişti.

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları sokağa inerek protestolara başlamıştı.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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