Afrika Birliği'nin girişimiyle yeniden başlayan Hedasi Barajı görüşmelerinde sonuç çıkmadı
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Afrika Birliği'nin girişimiyle yeniden başlayan Hedasi Barajı görüşmelerinde sonuç çıkmadı

Afrika Birliğinin girişimiyle yeniden başlatılan Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili müzakerelerinin ikinci gününde de sonuç elde edilemedi.

Afrika Birliği'nin girişimiyle yeniden başlayan Hedasi Barajı görüşmelerinde sonuç çıkmadı
05.07.2020 04:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 05:00

Afrika Birliğinin girişimiyle yeniden başlatılan Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili müzakerelerinin ikinci gününde de sonuç elde edilemedi.

Sudan Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müzakerelerin ikinci gününde Etiyopya, Mısır ve Sudan, yasal ve teknik açıdan tartışmalı konulardaki görüşlerini sundu.

İhtilafların sınırlı olduğu ve bu konularda anlaşmaya varmanın mümkün olduğu belirtilen açıklamada, "Anlaşma yapılması, daha fazla çaba ve siyasi irade gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan açıklamada ise müzakerelerde yasal ve teknik seviyelerde şu ana kadar 3 ülke arasında herhangi bir fikir birliğine varılmadığı belirtildi.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

Etiyopya tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Taraflar arasında defalarca başarısızlıkla neticelenen müzakereler, son olarak Afrika Birliği dönem başkanı Güney Afrika'nın girişimiyle cuma günü yeniden başlamıştı.

Toplantılara ABD, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Güney Afrika'dan da gözlemciler katılıyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.?

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan arabuluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.?

Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettikleri Hedasi Barajı'nda Sudan ve Mısır'la ortak anlaşma imzalanmasa dahi su tutmaya başlanacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise aynı gün, Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın baraj krizini diyalog ve müzakereler ile Afrika Birliği'nin yardımıyla çözmesi çağrısı yapmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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