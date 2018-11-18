Afrika Birliği'nden Üye Ülkelere Mali Yaptırım Kararı

ADDIS Afrika Birliği, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen üye devletlere yaptırım uygulama kararı aldı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 2 günlük "11. Afrika Birliği Zirvesi"nde gazetecilere açıklama yapan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, üye devletlerden beklenen ekonomik desteğin sadece yüzde 50'sinin temin edilebildiğini açıkladı.

Muhammed, "Üyelerin ilk görevi, birliğe mali katkıda bulunmaktır. Afrika Birliği olarak yıllık mali katkılarını ödemeyen ülkelere üyelikten çıkartma dahil çeşitli ekonomik yaptırımlar uygulama kararı alındı." dedi.

Üye sayısı 6'ya düşürülecek

Zirvede ayrıca Afrika Birliği Komisyonu üye sayısının 8'den 6'ya düşürülmesi ve Afrika'nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) kurumunun da Afrika Kalkınma Ajansına dönüştürülmesi kararı alındı.

Olağanüstü toplanan 11. Afrika Birliği Zirvesi'nde bir sonraki toplantının ocak ayında yapılması kararlaştırıldı.