Afrika Birliği'nden Sudan'daki barış sürecine destek Afrika Birliği (AfB), Sudan'daki barış süreci ve istikrarı desteklediğini açıkladı.

Afrika Birliği (AfB), Sudan'daki barış süreci ve istikrarı desteklediğini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, AfB Sudan Özel Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Belış'i kabul etti.

Görüşmede, Sudan'ın istikrar ve refahı için geçiş döneminin kazanımlarını korumanın yolları ele alındı.

Belış, birlik olarak Sudan'daki barış süreci ve istikrarı desteklediklerini belirtti.

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının askeri darbeyle devrilmesinin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Geçici hükümetin ana gündem maddeleri arasında yer alan ülke genelinde nihai barışın sağlanması amacıyla, çeşitli silahlı gruplar ve isyancı hareketlerle Güney Sudan arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

Kaynak: AA