Afrika Birliği'nden Somali'deki siyasi krizin çözümü için taraflara diyalog çağrısı - Haberler
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Afrika Birliği'nden Somali'deki siyasi krizin çözümü için taraflara diyalog çağrısı

Afrika Birliği'nden Somali'deki siyasi krizin çözümü için taraflara diyalog çağrısı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika Birliği (AfB), Somali'de siyasi krizin çözülmesi için taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB), Somali'de siyasi krizin çözülmesi için taraflara diyalog çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile Başbakan Hüseyin Roble arasındaki siyasi krizin bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Mahamat, "Somali'de devam eden siyasi gerilimi derin endişeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Krizin çözümü için Cumhurbaşkanı Fermacu ve Başbakan Roble'ye çağrı yapan Mahamat, mevcut durumun diyalog ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mahamat, AfB'nin Somali'de kalıcı barış ve istikrarlı yönetimi her zaman destekleyeceğini kaydetti.

Yıllardır kabile mücadelelerine sahne olan Somali, kuraklık, ekonomik sıkıntılar, güvenlik sorunları ve siyasi çekişmelerle gündeme geliyor.

Bölgesel ve küresel aktörlerin de ülke üzerinde güç mücadelesi vermesi siyasi krizi tırmandırmıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yetki krizi yaşanmıştı.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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