Afrika Birliği, Mozambik'in terörle mücadelede destek talebini görüşecek

Afrika Birliği (AfB), Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadele eden Mozambik'in destek çağrısını değerlendireceklerini açıkladı.

Afrika Birliği (AfB), Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadele eden Mozambik'in destek çağrısını değerlendireceklerini açıkladı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mozambik'te olan bitene karşı duyarsız değiliz. AfB, Çad Gölü, Sahel, Mali ve Mozambik'teki terör faaliyetlerine karşı mücadelede yer alıyor." ifadesini kullandı.

AfB'nin birkaç gün içinde Mozambik'teki krizi görüşeceğini dile getiren Muhammed, Mozambik'in, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi bir ülke olduğuna dikkati çekerek, sorunun ilk olarak SADC kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetti.

Muhammed, "Mozambik ile ilgili SADC ile temas halindeyiz." dedi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle yaklaşık 565 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla kişinin ise hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 1,3 milyon kişinin güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak