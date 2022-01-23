Afrika Birliği, Mali'de seçimlerin 16 ay içinde düzenlenmesini istiyor - Haberler
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Afrika Birliği, Mali'de seçimlerin 16 ay içinde düzenlenmesini istiyor

Afrika Birliği, Mali'de seçimlerin 16 ay içinde düzenlenmesini istiyor
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Afrika Birliği (AfB), Mali'deki cunta yönetiminden 16 ay içerisinde seçimlere gitmesini isterken, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırım kararına da desteğini açıkladı.

Afrika Birliği (AfB), Mali'deki cunta yönetiminden 16 ay içerisinde seçimlere gitmesini isterken, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırım kararına da desteğini açıkladı.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mali'deki cuntanın 5 yıllık geçiş süreci kararının anayasaya aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtilerek, şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, AfB'nin, Mali'de anayasal düzene "sivillerin öncülüğünde" hızlıca dönülmesini istediği vurgulandı ve seçimlerin en geç 16 ay içinde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca ECOWAS'ın Mali'ye uyguladığı yaptırımlara da destek verildiği kaydedildi.

ECOWAS yaptırımları

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cuntanın seçimleri 5 yıl erteleme kararının ardından düzenlenen ECOWAS zirvesinde, ECOWAS ülkelerinin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.

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AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

Güvenlik Konseyi, Batı Afrika, Afrika, Güncel, Haber

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