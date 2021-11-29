Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Afrika Birliği, Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili seyahat kısıtlamalarını reddetti

Afrika Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını reddetti.

Afrika Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını reddetti.

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yaptığı açıklamada, genel olarak Kovid-19 salgını sürecine bakıldığında, seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını yönetmede çok az amaca hizmet ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Nkengasong, Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu varyantı bildiren ülkelerden gelen kişilere seyahat yasağı getirilmesini tavsiye etmediklerini kaydeden Nkengasong, "Aslında, bu pandemi süresi boyunca, yeni bir varyantın bildirildiği ülkelerden gelen yolculara yasaklar getirmenin sonuç vermediğini gözlemledik." ifadesini kullandı.

Nkengasong, yasaklar yerine Halk Sağlığı ve Sosyal Tedbirlerin (PHSM) uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini aktardı.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.

KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

KKTC'de en az iki doz aşı yaptırmayanlar kapalı alanlara alınmayacak

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title