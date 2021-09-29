Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat Türkiye'ye ziyarette bulunacak - Haberler
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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat Türkiye'ye ziyarette bulunacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mossa Faki Mahamat'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi. 2008 yılında tesis edilen Türkiye-Afrika stratejik ortaklığı temelinde gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Afrika Birliği ilişkileri, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi. Mahamat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. - ANKARA

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