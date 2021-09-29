Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat, Türkiye'ye geliyor

AFRİKA Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, 30 Eylül-1 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacağı belirtilerek, "2008 yılında tesis edilen Türkiye-Afrika stratejik ortaklığı temelinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Afrika Birliği ilişkileri, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular ele alınacaktır. Konuk Komisyon Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri