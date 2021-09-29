Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat, Türkiye'ye geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat, Türkiye'ye geliyor

AFRİKA Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, 30 Eylül-1 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AFRİKA Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, 30 Eylül-1 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacağı belirtilerek, "2008 yılında tesis edilen Türkiye-Afrika stratejik ortaklığı temelinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Afrika Birliği ilişkileri, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular ele alınacaktır. Konuk Komisyon Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MÜŞTERİLER, HESABI BAHŞİŞ KUTUSUNA ATIYOR

MÜŞTERİLER, HESABI BAHŞİŞ KUTUSUNA ATIYOR

 La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

 Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş
Magazin Şevval Şahin Gülşen
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Gökhan Töre Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat, Türkiye'ye geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:59:21. #1.12#