Afrika Birliği: Kenya-Somali sınırındaki tansiyon endişe verici
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afrika Birliği: Kenya-Somali sınırındaki tansiyon endişe verici

26.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:50
Afrika Birliği: Kenya-Somali sınırındaki tansiyon endişe verici

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Kenya-Somali sınırındaki yükselen tansiyonu endişeyle takip ettiğini belirterek, taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Kenya-Somali sınırındaki yükselen tansiyonu endişeyle takip ettiğini belirterek, taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Muhammed, Somali ulusal ordusu ile Somali'nin Kenya'nın desteklediğini ileri sürdüğü Jubaland eyaleti askerleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin Twitter'den açıklama yaptı.

Sınırdaki tansiyonu endişeyle takip ettiğini belirten Muhammed, "İki komşu ülkeyi sükunetle davranmaya ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülüğündeki sürece bağlı şekilde diyalog kurmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Muhammed, Kenya-Somali sınırındaki barışın bölgenin istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Kenya destekliyor"

Kenya tarafından desteklendiği ileri sürülen Jubaland Eyaleti Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan liderliğindeki askerler, dün, Gedo vilayetindeki Baladhawo ilçesinde Somalili askerleri hedef almıştı.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Dube, açık şekilde Kenya'yı suçlamış, Kenya ise çatışmada taraf olduğunu reddetmişti.

Dube, ordu birliklerinin bölgenin tam kontrolünü sağladığını ve Abdirashid Janan önderliğindeki 100'den fazla ayrılıkçının yakalandığını duyurmuştu.

Kenya'yı, sınırdaki ayrılıkçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlayan Somali, Kasım 2020'de Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Özcan Deniz Ceyda Düvenci
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika Birliği: Kenya-Somali sınırındaki tansiyon endişe verici - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 11:09:35. #1.15#
title