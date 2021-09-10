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Afrika Birliği Gine'nin üyeliğini askıya aldı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika Birliği Gine'nin üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonrası Gine'nin üyeliğini askıya aldı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonrası Gine'nin üyeliğini askıya aldı.

Konseyin Twitter hesabından yapılan açıklamada, anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Gine'nin, Birliğin tüm faaliyetlerinden men edildiği ifade edildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Gine'nin üyeliğini askıya aldığını duyurmuştu.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ülkede tekrar anayasal düzenin tesis edilmesi ve alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Gine'de darbe sonucu alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin baskılara rağmen istifasını vermeyi kabul etmediği öne sürülüyor.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu. Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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