Afrika Birliği, Etiyopyalı tarafları yeniden müzakereye çağırdı

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı yönetime yönelik askeri operasyon hızlanırken taraflara "müzakere" çağrısını yineledi.

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı yönetime yönelik askeri operasyon hızlanırken taraflara "müzakere" çağrısını yineledi.

AfB'ye bağlı Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı başlatılan operasyonun yol açtığı çatışmalardan "ciddi biçimde" endişe duyulduğu ifade edildi.

Ordunun, eyaletin başkenti Mekelle'ye girmeye hazırlanırken sivillere yaptığı "Bölgeyi boşaltın" çağrısının endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflar "savaş suçları, soykırım, insanlığa ve suçlara karşı ihtiyatlı olmaya" çağrıldı.

Açıklamada, Maikadra kasabasında yaklaşık 600 sivilin öldürüldüğü katliamın dehşet içinde öğrenildiği kaydedilerek, her iki tarafa da "kabul edilebilir, nihai ve barışçıl bir çözüm için diyalog" çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği ara bulucuları Etiyopya'ya vardı

AfB'nin taraflar arasında ara bulucu olması için ülkeye gönderdiği 3 eski devlet başkanının Etiyopya'ya ulaştığı bildirildi.

Başbakan Abiy Ahmed, Mozambik'ten Joaquim Chissano, Liberya'dan Ellen Johnson Sirleaf ve Güney Afrika'dan Kgalema Motlanthe'nin bulunduğu 3 kişilik heyeti nezaketen kabul edeceğini ancak TPLF'yle müzakere yapmayacaklarını açıkladı.

Ahmed, bugün Tigray'ın başkenti Mekelle'ye askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.

Operasyon sırasında sivillerin korunması için azami özen göstereceklerini vurgulayan Ahmed, "Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde 4 Kasım'da başlayan askeri operasyonun Mekelle şehrine yönelik son aşaması başladı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş