Afrika Birliği, Etiyopya hükümeti ve isyancılara diyalog çağrısı yaptı

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'da çatışmaların artması sonrası hükümete ve isyancılara diyalog çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetlenen askeri çatışmalardan ötürü derin endişe duyduğunu belirtti.

Tüm taraflara toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliği koruma çağrısı yapan Muhammed, tarafların ülkenin çıkarları doğrultusunda barışçıl bir çözüm aranması için diyaloğa başlamasını istedi.

Tarafların nefret ve şiddete sevk edici söylemlerden kaçınması gerektiğini kaydeden Muhammed, herkesin uluslararası insan hakları hukukuna uyma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Muhammed, 9 Kasım 2020'de de diyalog çağrısı yapmış, Addis Ababa hükümeti teklifi reddetmişti.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) 4 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığına yaptığı saldırıyla başlayan çatışmalar, grubun Amhara ve Afar eyaletlerinde ilerlemeye başlaması ve diğer bir isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu'yla (OLA) ittifak yapmasının ardından büyüdü.

Çatışmalar, şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, 5 milyondan fazla kişiyi de acil yardıma muhtaç hale getirdi.

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