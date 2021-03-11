Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor
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Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor

11.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:38
Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalar sırasında yaşandığı ileri sürülen insan hakları ihlallerini incelemek için soruşturma başlatma kararı aldı.

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalar sırasında yaşandığı ileri sürülen insan hakları ihlallerini incelemek için soruşturma başlatma kararı aldı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le bir araya gelerek Afrika Birliği İnsan ve Halkların Hakları Komisyonunun başlatacağı soruşturmaya ilişkin usulleri tartıştığını belirtti.

Muhammed, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in soruşturmanın prensiplerine ilişkin daha önce öneride bulunduğunu hatırlattı ve Etiyopya'nın AfB ile iş birliğine açık olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), 4 Mart'ta, Tigray eyaletinde süren çatışmalarda birden çok tarafın karıştığı "muhtemel savaş ve insanlığa karşı suçları soruşturmak ve hesap verebilirliği sağlamak" için Etiyopya hükümetine bölgeye "erişim izni verme" çağrısında bulunmuştu.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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