Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.
Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile AfB Dönem Başkanı olarak Ukrayna'da ilan edilen geçici ateşkesin kalıcı olması için görüştüğünü aktardı.
Sall, çatışmanın sonlanması adına diyaloğu sürdürme konusundaki tavrı için Putin'e teşekkür etti.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Fatma Esma Arslan - Güncel