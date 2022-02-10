Afrika Birliği, Çin'in başkenti Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldı

Afrika Birliği'nin (AfB), Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla başkent Pekin'de "Daimi Temsilcilik" açma kararı aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adım atıldı.

AfB dışişleri bakanlarının oluşturduğu bakanlar konseyi tarafından zirvede sunulan öneri kapsamında bu yıl içinde Çin'in başkenti Pekin'de kalıcı bir ofisin açılması kararlaştırıldı.

Çin'de açılacak ofisin, AfB'deki reformlar kapsamında açılacak ofislerden biri olduğu kaydedildi.

Pekin'de açılacak daimi temsilcilikte, biri daimi temsilci olmak üzere farklı alanlarda uzman en az 10 kişi istihdam edilecek.

Misyonun ne zaman açılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Afrika ile siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmek için kıta ülkeleriyle zirveler düzenleyen Çin, Afrika'nın en büyük ekonomik ortakları arasında kabul ediliyor.