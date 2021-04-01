Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi: Afrika Birliği, Hedasi Barajı ara buluculuğunda kapasitesini artırmalı

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı Muhammed İdris Ferah, AfB'nin Hedasi Barajı ara buluculuk rolünde başarılı olması için, gerekli teknik, siyasi ve hukuki kapasitesini artırması gerektiğini belirtti.

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı Muhammed İdris Ferah, AfB'nin Hedasi Barajı ara buluculuk rolünde başarılı olması için, gerekli teknik, siyasi ve hukuki kapasitesini artırması gerektiğini belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, AfB Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı Ferah, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Ferah, "Görüşme, Afrika Birliğinin, Hedasi Barajı ara buluculuk rolünde başarılı olmak için gerekli teknik, siyasi ve hukuki kabiliyetleri artırmasının gerekliliğini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Burhan da ülkesinin, uzun zamandır Birliğin uzmanlarına daha fazla rol verilen bir çözüm önerisi sunduğunu belirterek, Sudan'ın, Afrika kıtasının sorunlarına Afrikalıların kendi çabalarıyla çözüm bulmasından yana olduğunu kaydetti.

Baraj krizi 10 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalarla ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı endişesi ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Etiyopya yeni ara bulucu talebini reddetti

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın "krizin çözümü için Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması" önerisine destek vermişti.

Etiyopya hükümeti ise 9 Mart'ta Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası müdahalede bulunulmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

Mısır: Nil suları kırmızı çizgidir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini belirtmişti.

Sisi, "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su noktası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." ifadelerini kullanmıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem