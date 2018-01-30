ADDİS Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği 30. Dönem Liderler Zirvesi sona erdi.

Zirvenin kapanış oturumunda konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, zirvede, Batı Sahra konusu da dahil olmak üzere gündeme alınan tavsiye niteliğindeki tüm kararların kabul edildiğini söyledi.

Batı Sahra sorununun çözümü için Birlemiş Milletler (BM) ve kıtadaki taraflarla birlikte çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Faki, Afrika Birliği'nin, Moritanya'da düzenlenecek bir sonraki zirveye bu konuyla ilgili bir ilerleme raporu sunacağını belirtti.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame de kapanışta yaptığı konuşmada, zirvede, Afrika Birliği'nde reforma gidilmesiyle ilgili kararların tartışıldığını ve Afrikalı liderlerin alınan kararların uygulanmasının gerekliliği konusunda anlaştıklarını aktardı.

Kagame, zirvede kurulması kararlaştırılan Afrika serbest bölgesinin, mart ayında Ruanda'da düzenlenecek zirvede açıklanacağını belirtti.

Addis Ababa'da kara kıtadan 40 liderin katılımıyla düzenlenen zirve pazar günü başlamıştı. "Yolsuzluğa Karşı Zafer... Afrika'da Dönüşüme Dair Sürdürülebilir Bir Yaklaşım" temalı zirvede, çatışmaların önlenmesiyle terör ve yolsuzlukla mücadelede alınan önlemlerin etkin hale getirilmesi için iş birliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.