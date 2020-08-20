Afrika Birliği 20 milyon Kovid-19 testi kampanyası başlattı
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Afrika Birliği 20 milyon Kovid-19 testi kampanyası başlattı

ADDİS Afrika Birliği, kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kasım ayına kadar 20 milyon test kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Afrika Birliği 20 milyon Kovid-19 testi kampanyası başlattı
20.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:57

ADDİS Afrika Birliği, kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kasım ayına kadar 20 milyon test kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıtadaki salgın eğrisinin yavaşça bükülmeye başladığını, geçen hafta enfeksiyon artış oranının yüzde 13'ten yüzde 7'ye düştüğünü belirtti.

Yeni kampanya kapsamında kasıma kadar 20 milyon test yapılmasını amaçladıklarını ifade eden Nkengasong, kıtadaki virüsün ne ölçüde yayıldığını tam olarak bilemediklerini söyledi.

Nkengasong, iyileşenlerin oranının da yüzde 72'den yüzde 76'ya çıktığını aktardı.

Toplantıda söz alan Afrika Birliği Enerji ve Altyapı Komiseri Amani Abou-Zeid, salgın nedeniyle turizmde 25 milyar dolar, havacılık sektöründe ise 8 milyar dolar gelir kaybı oluştuğunu aktardı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıtada şimdiye kadar 1 milyon 152 bin kişi virüse yakalanırken 26 bin 700 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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