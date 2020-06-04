Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı
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Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi hızlandırmak için gelecek aylarda 1 milyon sağlık çalışanıyla 10 milyon test yapacağını duyurdu.

Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı
04.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:55

Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi hızlandırmak için gelecek aylarda 1 milyon sağlık çalışanıyla 10 milyon test yapacağını duyurdu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong ve AfB Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla, kıtada test kapasitesinin artırılmasını amaçlayan yeni stratejiyi kamuoyuna açıkladı.

Dr. Nkengasong, yaklaşık 1,2 milyar insanın yaşadığı kıtada şimdiye kadar sadece 3,4 milyon testin yapıldığını belirterek, her 1 milyon kişide en az 10 bin test yapılması hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Salgının kontrol altına alınmasının ancak test ve takiple mümkün olduğunu vurgulayan Nkengasong, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer çok sayıda uluslararası örgütle Afrika'da Kovid-19 Testini Hızlandırma Ortaklığı (PACT) adı altında yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Nkengasong, sahada 1 milyon sağlık çalışanın görev alacağı stratejiyle 100 bin sağlık çalışanın daha eğitileceğini ve 10 milyon yeni testin yapılacağını kaydetti.

"Salgının gidişatı kıtanın geleceğini de ilgilendiriyor"

AfB Sosyal İşler Komiseri Elfadil da salgının gidişatının kıtanın yalnızca bugününü değil geleceğini de ilgilendirdiğine dikkati çekerek, Afrika Birliğinin 2063 hedeflerine ulaşması için başarıya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Birliğin başındaki isimlerin gidişatı değiştirmek için bu inisiyatifi başlatma kararı aldığını belirten Elfadil, virüsün kıta ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret etti.

Kıtada şimdiye kadar 162 bin vaka görülürken 4 bin 600 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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