Afrika Barosundan, ECOWAS ve AB'ye Gine'ye yaptırım uygulama çağrısı

Afrika Barosu (AFBA), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Avrupa Birliğine (AB), 5 Eylül'de yapılan darbe sonrasında Gine'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

AFBA Başkanı Hanni­bal Uwaifo, yaptığı açıklamada, ECOWAS ve AB'nin, Gine'deki darbeyi kınamak için daha kararlı adımlar atması gerektiğini belirtti.

Uwaifo, ECOWAS ve AB'ye, Gine'de demokrasinin hızlı şekilde yeniden tesis edilmesini sağlamak için darbecilerin ekonomik ve diplomatik erişimlerinin tamamen engellenmesi de dahil gerekli yaptırımları uygulaması çağrısında bulundu.

Ülkedeki durumun son derece endişe verici olduğunu kaydeden Uwaifo, "Başta zaten kurbanlar (siviller), Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde hükümetindeki kötü yönetim, geniş çaplı soygun, hırsızlık ve kurumsal rüşvetle karakterize edilen kasvetli ekonomi politikalarının yükünü çekiyor." ifadesini kullandı.

Gine'de askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.