Afrika-Avrupa İş Birliği Forumu Sona Erdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 gün süren Afrika Avrupa İş Birliği Forumuna, iki kıta arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra eşit koşullarda ortaklık görüşü damgasını vurdu.



Avusturya ve Ruanda'nın ortak girişimleriyle düzenlenen ve siyaset ile iş dünyasından 1000'in üzerinde davetlinin katıldığı forum sona erdi.



Forumun ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, forum kapsamında elektronik devlet, tarım, dijital eğitim gibi çeşitli başlıklar altında oluşturulan çalışma gruplarının yanı sıra ikili görüşmelerin her iki kıta arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için yeni görüş ve yaklaşımları ortaya çıkardığını anlattı.



Kneissl, görüşmelerde kullanılan dil ve kelimelerdeki değişikliğe dikkati çekerek, yardım ve bağış işleri gibi ifadelerin yerini, ortak ticaret, Afrika'ya Afrikalı perspektifinden bakılması gibi önemli ve yerinde sözcüklerin öne çıktığını söyledi.



Uluslararası alanda Afrika'nın çoğunlukla yeraltı zenginlikleri ve coğrafi özellikleri ile gündeme getirildiğini belirten Kneissl, "Geçmişten ders alıp, yapılan hatalardan kaçınarak samimi şekilde yeni bir başlangıç yapılması için dürüst yaklaşım içinde olunması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Kneissl, toplantı çerçevesinde imzalanan çok taraflı anlaşmalara da değinerek, çeşitli başlıklar altındaki bu anlaşmalar sayesinde Afrika'da bir milyar avronun üzerinde yatırım imkanının oluşacağını söyledi.



Ruanda Dışişleri Bakanı Richard Sezıbera, çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmelerin dijital çağda iki kıtayı daha fazla yakınlaştıracak çalışmalar ekseninde gerçekleştiğini vurguladı.



Sezıbera, her iki bölgede refahın artırılmasına odaklanıldığını belirterek, "Afrika'da ne kadar fazla iş imkanı oluşturulursa, bu Avrupa'nın kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Afrika'daki insanların dünya ekonomisine tam anlamıyla angaje olmaları, son zamanların en önemli sorununun (göç) üstesinden gelinmesi için büyük bir şans doğuracaktır." görüşünü paylaştı.



Göç konusunun uluslararası gündemin üst sıralarında yer aldığını anımsatan Sezıbera, göç sorunu insani, düzenli ve karşılıklı çıkarlar göz önünde tutularak çözüme kavuşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA