Afrika "aşı pasaportu" fikrine karşı
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Afrika "aşı pasaportu" fikrine karşı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika 'aşı pasaportu' fikrine karşı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yoksul ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıkladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yoksul ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıkladı.

Africa CDC Direktörü Dr. Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıta ülkelerinin yeterli aşıya sahip olmadığını hatırlatarak aşıya sahip varlıklı ülkelerin, diğer ülkelerin vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirmesinin uygun olmayacağını söyledi.

Nkengasong, "Herhangi bir aşı pasaportu uygulaması olağanüstü adaletsizlikler yaratacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus gibi ülkelerin sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 6 Nisan'da, aşılamaların virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle henüz "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıklarını belirtmişti.

Bugüne dek 4 milyon 338 binden fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği Afrika'da, yaklaşık 115 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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