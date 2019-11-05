Afrika, 2020'de silahları susturma hedefine yaklaştı

05.11.2019 14:04

Afrika Birliği Silahları Susturma İnsiyatifi Yüksek Temsilcisi Ramtane Lamamra, 2020'de kıtadaki tüm silahların susması amacına yaklaşıldığını söyledi.

Lamamra, AA muhabirine verdiği mülakatta, kıtada, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde olduğu gibi çatışmaların sonlandırılarak barış süreçlerinin başlatıldığı önemli gelişmeler yaşandığını hatırlattı.

2020'de kıtadaki tüm silahların susmasını amaçlayan inisiyatifin başında olan Lamamra, Afrika Birliği'nin kıtaya sokulan silahlar üzerinde bir kontrol mekanizmasını devreye sokmayı başardığını, çatışmaların bitirilmesiyle silah talebinin de azaldığını ifade etti.

Lamamra, "Afrika silah üretmiyor. Silahlar yasa dışı yollarla kaçakçılar, teröristler ve diğer aktörler tarafından sokuluyor." ifadesini kullanarak, yasa dışı silah ticaretinin sonlanmasıyla, silahları susturma amacına ulaşılabileceği, barışçıl ve istikrarlı bir Afrika'nın kurulacağını dile getirdi.

En fazla silahı Rusya satıyor

Çatışmaları önleme amacıyla ara buluculuk mekanizması geliştirdiklerine vurgu yapan Lamamra, silah ihracatçısı ülkeleri satışlarını kontrol etmeleri için ikna ettiklerini ifade etti.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü verilerine göre, 2012-2016 yıllarında yüzde 35 ile Afrika'nın en büyük silah tedarikçisi Rusya olurken, bu ülkeyi yüzde 17 ile Çin, yüzde 9,6 ile ABD ve yüzde 6,9 ile Fransa takip etti.

Afrika Birliği, 50. yılını kutladığı 2013'te belirlenen silahların susması hedefine gelecek yıl ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA