Africa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 ilacı için Pfizer'la görüşüyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Kovid-19'a karşı Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen Paxlovid ilacını kıtaya getirmek için görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Nkengasong, haftalık basın toplantısında, ilacı kıtaya getirmek için neler yapılabileceğine ilişkin Pfizer'la yakın görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İlaçların yüksek bulaşıcılığa sahip varyantların görüldüğü durumlarda hayati öneme sahip olacağını kaydeden Nkengasong, evlerde alınacak ilaçların sağlık sistemi üzerindeki baskıyı da azaltacağını vurguladı.

Nkengasong, aşıların zorunlu olmasına ilişkin bir çalışma yapmadıklarını ve bu kararı hükümetlere bıraktıklarını belirterek, aşılanma hızının hastaneye yatışların ve vakaların artmasıyla paralellik gösterdiğini dile getirdi.

Kıtadaki vaka sayılarının geçen hafta önceki haftaya göre yüzde 2 artış gösterdiği bilgisini paylaşan Nkengasong, virüs kaynaklı ölümlerde ise aynı hafta yüzde 85 artış olduğunu kaydetti.

Nüfusun sadece yüzde 10'unun tam olarak aşılandığı kıtada vaka sayısı 10 milyonu aştı.

Pfizer, aralık ayında, ilacın Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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