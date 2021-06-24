Afreeca Freecs'in yıldız oyuncusu 'Kiin' taraftarlardan gelen soruları yanıtladı
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Afreeca Freecs'in yıldız oyuncusu 'Kiin' taraftarlardan gelen soruları yanıtladı

Afreeca Freecs'in yıldız oyuncusu 'Kiin' taraftarlardan gelen soruları yanıtladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

LCK'in en formda oyuncularından 'Kiin' gelen soruları cevapladı

LCK 2021 Yaz Mevsimi'ne beklentilerin çok üzerinde başlayan Afreeca Freecs'in üst koridor oyuncusu 'Kiin', taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Geçtiğimiz mevsim playoff dışı kalan Afreeca Freecs yaz mevsimine beş maçta dört galibiyet ile giriş yaparak herkesi şaşırttı. Gori ve Lava'dan sonra en çok maçın adamı seçilen 'Kiin' takımın ana baskı noktası ve taşıyıcı rolünü üstleniyor.

Şuanda herkes tarafından 'in en formda üst koridor oyuncusu olarak görülen 'Kiin' koridor aşamasındaki istatistikleriyle rakiplerine fark atıyor. Erken oyunda kurduğu baskı ve sonrasında geç oyunda üstlendiği taşıyıcı göreviyle kısmen istikrarsız oyuncular olan Dread ve Fly'ın önünde takımın en önemli oyuncusu konumunda.

Hanwha Life karşısında aldığınız 2-0'lık temiz galibiyet hakkında ne düşünüyorsun?

Bugün bir başka 2-0'lık galibiyet aldık ve eve hızlı dönmek zorunda kaldık. Bu yüzden iyi olduğunu düşünüyorum.

Sence bu sezon gösterdiğin başarının anahtarı nedir?

Bence bahar mevsiminden bu yana olan gelişimimiz takım çalışmamızın daha iyi olmasına katkıda bulunmuş olabilir.

Üst koridor oyuncularının 'The Kiin Exam' kullanıcı adını almaları ile ilgili ne hissediyorsun?

Açıkçası bu kadarını düşünmüyordum. Bence komik çünkü taraftarlar bunu benim için yapıyor.

Zorluk seviyesini arttırmayı düşünüyor musun?

Bilmiyorum.

GenG karşısında çıkacağınız maça nasıl odaklanmayı planlıyorsun?

Koridorlarda sağlam oyunculara sahipler. GenG karşısında dağılmayarak kendi oyun tarzımızı kabul ettirmek üzerine odaklanmalıyız.

Kaynak: Playerbros

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