AFRAY hattında değişiklik yapıldı
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AFRAY hattında değişiklik yapıldı

Afyonkarahisar'da şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlaması beklenen hafif raylı toplu taşıma sisteminin güzergahında değişiklik yapılarak Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) içinden geçeceği bildirildi.

AFRAY hattında değişiklik yapıldı
22.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:32

Afyonkarahisar'da şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlaması beklenen hafif raylı toplu taşıma sisteminin güzergahında değişiklik yapılarak Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) içinden geçeceği bildirildi.

Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde, sözleşme imzalanan proje ile ilgili yüklenici firmayla yeni bir toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda ise daha önce AKÜ kampüsünden geçmemesi yönünde hazırlanan proje revize edilerek yeni bir güzergah belirlendi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda projenin 1. etabı olan Ahmet Necdet Sezer (ANS) - Ali Çetinkaya Garı- Park Afyon güzergahı Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğümüz ile yüklenici firma arasında imzalanmıştı. Sözleşmenin ardından ihaleyi alan firma çalışmalarına hemen başladı. Bu projemizde asıl gayemiz, üniversite ile şehir merkezini birleştirmekti. Belirli bir aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Zeybek'in yanı sıra, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Karayolları 31.Şube Şefi Yalçın Özgür, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Ömer Gürcan, OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Yeni güzergahın anlatılması için AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da ziyaret edilerek, istişarenin ardından projenin kampüs içerisinden geçmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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